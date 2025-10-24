Spinazzola sul ruolo: "Mi sento molto a mio agio quando ho questo possibilità"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, è intervenuto a Radio Crc e nel corso dell'intervista si è soffermato anche sul suo ruolo: "Giocare più avanzato? Mi sento molto a mio agio quando ho la possibilità di avere campo e fare le cose che so fare meglio: alto o basso, cambia poco, perché tanto la fascia è quella e la linea è sempre lì.

Penso che stiamo facendo bene la pressione, ricordo poche azioni create dagli avversari quando noi pressavamo alti. Le altre squadre hanno creato occasioni soprattutto quando noi abbiamo la palla, penso ad esempio al Torino. Sotto l'aspetto difensivo mancano i dettagli dal mio punto di vista: è il non pensare che possano farci male. Un centimetro in meno anche può fare la differenza.