Sponsor per ritiri a porte chiuse? Del Genio non ci sta: “Davvero diventiamo la SSC Conte?”

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Antonio Conte aveva richiesto a Aurelio De Laurentiis di avere i ritiri estivi del Napoli senza i tifosi azzurri, ci sarebbero tre soluzioni per accontentarlo.

Antonio Conte aveva richiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di avere i ritiri estivi del Napoli senza i tifosi azzurri. La giornalista Italia Mele avanza tre possibili scenari ai microfoni di Canale 8: "Ci sarebbero tre soluzioni per accontentare Conte. La prima: è che Conte non sia l'allenatore del Napoli nella prossima stagione e non si ponga il problema. In questo caso però il Napoli dovrebbe pagare una penale all'allenatore. Seconda possibilità: si trova un accordo, magari mediando di far seguire gli allenamenti parzialmente a porte chiuse. Perchè il problema non sono solo i tifosi, ma sono anche i giornalisti. Uno dei motivi che avrebbe particolarmente infastidito il mister sarebbe che avrebbe fatto solo vedere allenamenti di forza e partitelle e quindi questa visione avrebbe condizionato il giudizio del tipo di preparazione portata a termine da lui. La terza soluzione: per non perdere i soldi che vengono dalle regioni Abruzzo e Trentino, ci potrebbe essere la possibilità di rivolgersi a degli sponsor importanti, che pagherebbero quello che pagano le due regioni per non far perdere neanche un euro al Napoli. In alternativa anche il discorso delle tourneé".

Sull'argomento è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Ci sono però i contratti firmati. Ma tutto questo per fare cosa? De Laurentiis dovrebbe fare questo rinunciando ad una cosa che lui ha costruito e nella quale crede moltissimo, ha rifiutato le tourneé, ha costruito tutta questa bella situazione, dove non dimentichiamo ci sono gli stand con la figlia Valentina che fanno anche un bell'introito col merchandising. De Laurentiis veramente, ripeto una battuta che già ho detto tempo fa, deve trasformare il nome della società da SSC Napoli a SSC Conte? Dobbiamo davvero fare tutto quello che dice Conte?".