Sportitalia, Ballarini: “Senza i due errori della Roma, non so se il Napoli avrebbe mai segnato”

Valentina Ballarini, giornalista di Sportitalia, ha parlato anche di Napoli-Roma nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com: “In contemporanea con il match di Sinner c’era Napoli-Roma, non proprio una partita qualsiasi, ma non c’è stata storia e capisco benissimo perchè. Se Milan-Juve è stato l’emblema della noia, la sfida del Maradona non è stata da meno.

Il Napoli è pragmatico e super organizzato a livello difensivo, ma è tutt’altro che bello. I segnali c’erano già stati contro Milan, nonostante la vittoria, e Inter, ma contro una Roma disastrata si sono visti nitidamente. Senza il doppio errore difensivo (strano eh..) confezionato dalla coppia Angelino-Hummels non so se il Napoli avrebbe mai segnato”.