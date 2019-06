Sportmediaset, Auriemma: "Non solo Manolas, partito l'assalto a Milenkovic"

Non solo Manolas sul taccuino del Napoli per pianificare il dopo Albiol. Raffaele Auriemma sul portale di Sportmediaset parla di un nuovo obiettivo sul mercato per il Napoli: "Per il dopo Albiol, ormai certo il suo trasferimento al Villarreal dietro il pagamento della clausola, e malauguratamente anche di Koulibaly, il ds Giuntoli sia sta attivando per arrivare a due pezzi da novanta. A cominciare da Kostas Manolas, il 28enne greco con il quale c’è già l’accordo economico con il suo agente Raiola, un quadriennale da 3,5 milioni più bonus a stagione; negli ultimi giorni è partito anche l’assalto a Nicola Milenkovic, 21enne serbo della Fiorentina, un colosso da 1,95 e 90 chili di peso per dare ancora più forza al reparto arretrato".