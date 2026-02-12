Schira spiega: "Futuro Pulisic, situazione simile a quella di Anguissa"
TuttoNapoli.net
Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto un parallelo tra la situazione contrattuale di Pulisic e quella di Anguissa. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan dice di non avere problemi con Pulisic, perché ha una “finta” scadenza nel duemilaventisette. Una storia che assomiglia molto a quella di Anguissa: si diceva che rischiasse di andare a scadenza, ma il Napoli aveva un’opzione unilaterale. De Laurentiis lo ha sempre detto: il giorno in cui mi sveglio, attivo l’opzione e il giocatore ha altri due anni di contratto. Questa è la situazione del Milan con Pulisic".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina "Testa di c...", aperta indagine su Conte: cosa rischia l'allenatore del Napoli di Fabio Tarantino
Le più lette
1 Criscitiello attacca Manna: "ADL dovrebbe fargli causa! Esplode Vergara e prende Giovane a 20mln!"
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com