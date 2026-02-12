Schira spiega: "Futuro Pulisic, situazione simile a quella di Anguissa"

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto un parallelo tra la situazione contrattuale di Pulisic e quella di Anguissa. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan dice di non avere problemi con Pulisic, perché ha una “finta” scadenza nel duemilaventisette. Una storia che assomiglia molto a quella di Anguissa: si diceva che rischiasse di andare a scadenza, ma il Napoli aveva un’opzione unilaterale. De Laurentiis lo ha sempre detto: il giorno in cui mi sveglio, attivo l’opzione e il giocatore ha altri due anni di contratto. Questa è la situazione del Milan con Pulisic".