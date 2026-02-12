Tuttonapoli SSCNapoli, Bianchini: "Vogliamo il centro sportivo per creare tanti nuovi Vergara!"

Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business della SSC Napoli, è intervenuto al nostro microfono al termine della conferenza stampa odierna ed ha parlato non solo della necessità di un nuovo stadio: "Il Napoli fa bene quando si vince e quindi stiamo vincendo anche a Castel Volturno, dunque non disdegno quello che abbiamo già. Ma per una crescita strutturale, in particolare del settore giovanile, il centro sportivo nuovo aiuterebbe nel creare nuovi campioni. Ora stiamo vivendo l'epopea appena cominciata di Vergara e speriamo duri a lungo, sicuramente avere un centro sportivo nuovo ci faciliterebbe ad avere tanti nuovi Vergara".

Iniziativa con Avis e Sorgesana? Un'idea che ci è arrivata da Sorgesana, con un gruppo vicino al Napoli da oltre vent'anni. Non pensavamo di essere al penultimo posto in Italia. L'intento insieme a Sorgesana e Avis è metterci la faccia per risalire questa classifica perché andare a donare il sangue vuol dire dare un'altra opportunità, di dare vita alle persone".