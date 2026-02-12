Chiariello: "Manganiello? Come si fa a dire che è promosso? Mi preoccupa..."

Umberto Chiariello torna a parlare a Radio Crc dell'arbitraggio di Manganiello durante Napoli-Como di martedì di Coppa Italia: "Ma un arbitro che sbaglia una decisione clamorosa, vista da tutto il mondo, nettissima, e che incide pesantemente sull’andamento della gara, merita un giudizio positivo con la postilla “peccato per quell’errore”? Solo le persone in malafede possono sostenere che giocare tutto il secondo tempo più recupero con un uomo in meno non cambi completamente la partita. Il Napoli nel secondo tempo era uscito bene, aveva pareggiato con Vergara prima dell’episodio di Ramon, poi ha avuto minuti in cui il Como lo ha chiuso in area. Chi lo dice che il Napoli avrebbe vinto? Nessuno. A Copenaghen con l’uomo in più non ha vinto. Il Como con l’Atalanta, con l’uomo in più, non ha vinto e ha sprecato un rigore nel finale.

Non sta scritto da nessuna parte che uomo in meno per il Como significhi matematica vittoria del Napoli. Ma la partita cambia. Eccome se cambia. Con l’uomo in più puoi permetterti scelte diverse, il Como avrebbe dovuto soffrire molto di più. Nel calcio moderno un uomo pesa tantissimo, più che in passato. Dire che il giudizio è positivo, peccato per quell’errore, significa essere fuori dalla realtà. Se i vertici arbitrali dicono una cosa del genere vuol dire che hanno perso il senso della realtà. Questo è ciò che mi preoccupa più di tutto.

La partita è stata falsata, non c’è altro termine. L’errore fa parte del gioco, ma c’è errore ed errore. Orsato cambia un campionato. Calvarese cambia un campionato. Togli cinquanta milioni alla Juve e dalli al Napoli: forse il Napoli compra un giocatore in più e la Juve uno in meno. Dai il ranking europeo al Napoli e toglilo alla Juve: magari al Mondiale per club va il Napoli e non la Juventus. Pensate che certe decisioni non influiscano sul futuro delle società?".