Del Genio: "Napoli senza 7-8 titolari non può essere la squadra dello scudetto"
Paolo Del Genio a Linea Calcio su Canale 8 è tornato a parlare della gara di Coppa Italia contro il Como: "Noi non dobbiamo leggere la parola Napoli o guardare lo scudetto, leggiamo piuttosto la squadra che va in campo. Senza 7-8 titolari non hai la forza della grande squadra. Il Napoli per questo con il Como partiva sfavorito ma poi meritava la qualificazione creando di più. Senza i contorcimenti, poi, il Napoli avrebbe anche giocato un tempo in superiorità numerica. Tra l'altro nel suo miglior momento. Invece siamo in Italia. Qui si resiste sulla linea del 'non c'è malafede' ma ci fanno venire dei dubbi terrificanti dopo episodi come quello di martedì".
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
