SSCN, Bianchini: "Logo e maglie particolari, ecco cosa stiamo preparando per il centenario"

Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business della SSC Napoli, è intervenuto questa mattina dal Maradona a margine della conferenza per la campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli, trasmessa live su Radio Tutto Napoli, soffermandosi anche sulle iniziative per il centenario che cade quest'anno: "Il centenario per noi sarà un movimento culturale, lavoriamo per intersecare la storia di Napoli con quella di Napoli, Partiremo da prima del 1926, c'è un prima affascinante. Raccontiamo coi nostri storytelling, per tutto l'anno del centenario.

L'anno del centenario ci ricollegherà con la nostra storia, sarà il contrario. Dal mondo verso Napoli, il claim si ribalta per una stagione. Ci sarà un logo particolare per la stagione e maglie particolari per la stagione. Faremo eventi in città per celebrare la città cresciuta al fianco del Napoli e viceversa. Ci son stati momenti bui e difficili, ma oggi Napoli è la capitale d'Italia per riconoscibilità all'estero. Lo è Napoli e non Roma, Milano o Firenze".