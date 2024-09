Stellone: "Chi decide Juve-Napoli? Faccio due nomi"

vedi letture

Roberto Stellone, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it.

Kvaraskhelia è tornato a mostrare tutti i suoi colpi, mentre la stellina Yldiz ha realizzato il suo primo gol in Champions League. Possono essere i loro talenti a decidere questa partita? “Kvara sta facendo benissimo nel nuovo ruolo, ora è più difficile da marcare rispetto al suo gioco sulla fascia. Ha diverse soluzioni rispetto alla linea laterale, è stata una scelta azzeccata. Yildiz è dotato di qualità abbinata ad un’ottima resistenza, e possono deciderla loro”.

Da un lato Vlahovic dall’altra il ritorno in Serie a di Romelu Lukaku. Chi preferisci tra questi due bomber e che contributo danno alle rispettive squadre? “Sono dei top-player per la Serie A anche se con caratteristiche diverse. Tutti e due saranno utili e faranno gol perché ce l’hanno nel sangue. Secondo me sia Vlahovic che Lukaku andranno in doppia cifra”.