Stendardo: “Mi auguro di rivedere Mertens titolare, magari insieme ad Osimhen"

"Inoltre mi auguro di rivedere presto Mertens titolare magari proprio in coppia con Osimhen".

TuttoNapoli.net

Guglielmo Stendardo, ex difensore e avvocato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve reagire contro il Verona, che è una squadra che gioca molto bene e che ha un ottimo collettivo che ha sempre messo in difficoltà le grandi. Mi aspetto una risposta soprattutto dai leader come Insigne, Politano, Fabian o Insigne. Osimhen? E' importantissimo perchè consente al Napoli di giocare in maniera diversa. Se si riuscirà a superare la pressione del Verona allora sarà fondamentale lanciare negli spazi Osimhen. Inoltre mi auguro di rivedere presto Mertens titolare magari proprio in coppia con Osimhen".