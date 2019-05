Stendardo pazzo di Koulibaly: "Mi auguro che diventi il capitano del Napoli"

Kalidou Koulibaly è stato eletto miglior difensore della Serie A per questa stagione che domenica si concluderà. Guglielmo Stendardo, ex baluardo del ruolo e ora allenatore, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly è un pilastro, anche in presenza di offerte faranoiche non lo lascerei andare. E' top del ruolo, ma ha anche qualità umane importanti. Io mi auguro che diventi il capitano del Napoli. E' un ragazzo serio, un leader silenzioso. Sia in campo che fuori dal campo fa la differenza".