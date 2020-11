Stipendi slittati per tutti i club, Del Genio: "Parlarne è stato un clamoroso errore giornalistico"

Tante le polemiche per gli stipendi arretrati di settembre del Napoli, che in realtà verranno pagati, come consentito dalla norma federale, il primo dicembre. Il giornalista Paolo Del Genio, ha commentato quanto accaduto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’errore è stato parlarne. Lo sappiamo tutti come stanno le cose, cioè dell’accordo che già c’era. Parlarne, soprattutto guarda caso dopo una sconfitta, mi è sembrato uno scivolone clamoroso dal punto di vista giornalistico”.