Stramaccioni avvisa: "Chi pensa che Lucca sia un alter ego di Lukaku sbaglia"

vedi letture

Lunga intervista ad Andrea Stramaccioni da parte de La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico dell'Inter parla così del campionato che sta per iniziare: "Immagino un campionato bellissimo ed equilibrato, per questo non vedo l’ora che inizi. Napoli e Inter, a mio avviso, partono davanti a tutti e soprattutto alla pari. Il Napoli è fortissimo e mi piace, ma intorno ai nerazzurri leggo troppo pessimismo. Io penso che inizieranno spalla a spalla, anche perché una stagione con la Champions da giocare è molto diversa da quella passata, dove Conte e i suoi potevano concentrarsi solo sullo scudetto. Per Juventus, Milan e Roma aspetto di vedere le squadre al completo. L’Atalanta avrà una sfida tosta: non sarà facile restare tra le prime tre. Bologna, Fiorentina e Lazio completano la griglia".

Ha parlato di tre big da completare: chi si è mosso meglio sul mercato finora?

"Non ricordo una stagione con così tante squadre incomplete alla vigilia della prima giornata. Guardando le rose attuali, vedo il Napoli davanti a tutti: si è mosso bene e coi tempi giusti. Inter, Juventus, Milan e Roma devono ancora rifinire il mercato. Mi è piaciuto quello del Bologna e trovo molto interessante la Fiorentina di Pioli. Peccato per lo stop della Lazio, ma Sarri senza coppe potrà lavorare forte. Ottimo il colpo Simeone al Torino. E che bello il Como di Fabregas…".

Il Napoli ha perso Lukaku. Quanto inciderà?

"Tantissimo. Chi pensa che Lucca sia un alter ego di Lukaku sbaglia. Lorenzo ha qualità importanti ma diverse: ama i cross e gli spazi. Romelu, invece, caratterizza l’attacco del Napoli per la sua capacità di fare il pivot spalle alla porta, uno stile che i centrocampisti di Conte e il nuovo arrivato De Bruyne conoscono a memoria. E poi la sua personalità carismatica era uno dei punti di forza dello spogliatoio".