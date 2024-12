Stramaccioni: “Corsa scudetto? Inter superiore a Napoli e Atalanta. Avete visto ieri?”

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore televisivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter ha offerto una prova di forza importante perchè chi ha visto la gara ha visto trenta minuti di ottima Lazio in avvio di gara. L’Inter ha azzannato la partita in cui ha visto la debolezza dell’avversario e l’ha portata sul binario in discesa.

Corsa scudetto? E’ un campionato bellissimo, l’Inter ha una gara in meno e ce l’ha con una squadra che è a tre punti da lei. La mia sensazione è che l’Inter abbia qualcosa di più delle altre come profondità della rosa e come esperienza. Il Napoli sta rinascendo, ha una squadra forte fatta di innesti nuovi. L’Atalanta è diventata una realtà internazionale ormai, ma l’Inter ha qualcosina in più delle altre. Ieri l’Inter non ha concesso una sola palla goal da quando è andata in vantaggio. Dalla gara con la Juventus nell’atteggiamento difensivo dell’Inter è scattato qualcosa”.