Stramaccioni: “De Bruyne ha una leadership incredibile, impatto clamoroso sul Napoli!”
Andrea Stramaccioni è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: "Mi è piaciuto l’approccio del Napoli contro il Sassuolo, i primi 25 minuti sono stati da grande squadra. McTominay e De Bruyne danno un tocco importante alla squadra di Conte. McTominay ha giocato di grande qualità con tre centrocampisti al fianco.
Praticamente ha fatto la seconda punta. De Bruyne dal vivo è impressionante. Con KDB il Napoli completa il pacchetto di caratteristiche che ha a centrocampo. Il Napoli ha due playmaker, il primo passaggio è sempre per Lobotka. Poi KDB ha una personalità clamorosa, ha parlato tantissimo con l’arbitro. Ha abilità nel trascinare i compagni, ha leadership, si è mosso da capitano, senza togliere nulla a Di Lorenzo. Ha avuto un impatto clamoroso”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
