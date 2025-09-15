Stramaccioni fa un nome a sorpresa: "Tatticamente c'è un solo insostituibile nel Napoli"

vedi letture

Andrea Stramaccioni, allenatore e talent Dazn, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La sensazione della forza del centrocampo del Napoli è rara, è un mix perfetto di caratteristiche. Anguissa è in una condizione devastante, McTominay è inutile che lo commento, un giocatore come De Bruyne che parte dall’ala sinistra e fa tutto il campo non l’ho mai visto. Nel Napoli stanno tutti bene, sorridono tutti, anche quando vengono sostituiti. Conte ha uno spogliatoio di ragazzi per bene che fanno il bene della squadra.

Buongiorno è un difensore con la D maiuscola: il concetto di marcatore si sta perdendo e lui ne fa una delle sue doti principali. Il pressing a tutto campo puoi farlo quando hai dei calciatori predisposti a dare tutto. Il giocatore tattico insostituibile del Napoli è Matteo Politano, il Napoli soffre nei minuti finali perché non c’è un esterno che lavora da quinto”.