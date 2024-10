Stramaccioni: "L'Atalanta banco di prova importante per il Napoli, ha un attacco strepitoso"

“Il migliore in campo del Napoli è stato il Napoli tutto, ieri non ho visto un giocatore che ha spiccato su tutti, ma questa è la chiave del Napoli. Meret - ha detto l’allenatore e l’opinionista Dazn Andrea Stramaccioni a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - ha compiuto grandi parate, la coppia centrale difensiva ha fatto bene tranne quel retropassaggio sanguinoso di Buongiorno, Gilmour è in crescita e posso svelarvi che Conte ne era particolarmente contento a fine gara. Lukaku ha fatto il Lukaku, nel senso che nel Napoli gioca in modo diverso rispetto al passato. E’ più al servizio della squadra, attacca meno lo spazio rispetto a quando giocava con Roma e Inter.

Olivera? In tv l’ho detto, è cresciuto tantissimo, il lavoro fatto con Conte ma anche con l’Uruguay, dove ha giocato da difensore centrale, lo hanno completato. Politano è stato pazzesco: l’ho preso in giro, dicendogli che è ormai diventato il miglior terzino d’Italia, lui ci scherzava su. Ma è uno che il Gps lo scarica, è un grande segnale il fatto che si sacrifichi per la squadra.

Al Napoli servono rinforzi per gennaio? Considerando che il Napoli non ha le competizioni europee, magari questa rosa - sempre toccando ferro - può essere sufficiente. Se devo fare un appunto, però, l'unico rinforzo che prenderei è un difensore centrale importante, anche se il mio giudizio su Rafa Marin è sospeso. Perciò vi dico che io, da allenatore, di pensare ai giocatori che ci sono attualmente. Gli azzurri sono primi in classifica, sono una realtà che in Serie A sta facendo benissimo, sono lì in vetta e lotteranno sino alla fine. Adesso, sono arrivati gli scontri diretti e io credo che l'Atalanta sia una squadra forte, gioca un grande calcio e ha un attacco strepitoso di cui magari si parla anche poco. Ma ha Retegui che è il centravanti della Nazionale, ha Lookman che era nella lista del Pallone d'Oro e De Ketelaere altrettanto fortissimo. E non dimentichiamo che ha fuori Scamacca e Zaniolo. Insomma, ha cinque giocatori straordinari. Sarà un banco di prova importante e io, da spettatore neutro, dico che ce la godiamo.

Inter ancora favorita per lo Scudetto? Come valori, sulla carta ha qualcosina in più a livello della rosa, rispetto al Napoli. Ha più alternative e il mio giudizio non passa tanto sui primi undici, dove secondo me i partenopei se la giocano tranquillamente, ma per la profondità dell'organico. L'Inter, se voi ci pensate, ha due squadre. In ogni reparto, ha due giocatori per ruolo. Ai punti direi che i nerazzurri hanno qualcosina in più”.