Stramaccioni: "Mai vista Juve così in difficoltà. Sarri chef ma senza ingredienti di Napoli"

L'ex allenatore di Inter e Udinese, Andrea Stramaccioni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mai ho visto la Juventus così in difficoltà negli ultimi anni e mai l'Inter è stata così vicina. Sarri è un grandissimo chef che ha bisogno dei suoi ingredienti e non ha trovato quelli di Napoli. Sta facendo fatica come gioco, poi i risultati parlano a suo favore. Non è tempo di processi ma se il ko di Lione portasse a un risultato non positivo in casa, potrebbe arrivare un contraccolpo ambientale".