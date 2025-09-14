Stramaccioni pazzo di De Bruyne: "Voglio la sua heat map, ha calpestato tutto il campo!"
"A fine partita voglio vedere la heat map di Kevin De Bruyne per vedere quali zone di campo ha calpestato, perché è stato praticamente ovunque!", così Andrea Stramaccioni, nel corso del commento di Fiorentina-Napoli su DAZN, commentando la prestazione della stella belga. L'ex allenatore ci ha tenuto a elogiare la grande prestazione di De Bruyne non solo dal punto di vista tecnico, ma anche fisico: Kevin ha percorso tanti chilometri risultando fondamentale sia in attacco che in zona difensiva.
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
