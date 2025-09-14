Stramaccioni pazzo di De Bruyne: "Voglio la sua heat map, ha calpestato tutto il campo!"

Oggi alle 05:00Le Interviste
di Davide Baratto

"A fine partita voglio vedere la heat map di Kevin De Bruyne per vedere quali zone di campo ha calpestato, perché è stato praticamente ovunque!", così Andrea Stramaccioni, nel corso del commento di Fiorentina-Napoli su DAZN, commentando la prestazione della stella belga. L'ex allenatore ci ha tenuto a elogiare la grande prestazione di De Bruyne non solo dal punto di vista tecnico, ma anche fisico: Kevin ha percorso tanti chilometri risultando fondamentale sia in attacco che in zona difensiva.