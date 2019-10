Sturm Graz, Hierlander: "Salisburgo squadra forte ma il Napoli è favorito, ha più esperienza"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di è intervenuto Stefan Hierlander, capitano dello Sturm Graz. Con lui si è parlato del Salisburgo, fermato proprio dallo Sturm in campionato e del Napoli, prossimo avversario degli austriaci in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto una grande partita contro il Salisburgo che è una squadra molto forte. Loro hanno fatto un po’ di turnover cambiando 5 giocatori, ma parliamo di una squadra forte.



Salisburgo-Napoli? Il Napoli è il favorito anche se il Salisburgo proverà a vincere. Gli austriaci hanno bravi attaccanti e ottimi centrocampisti.Il Napoli deve avere rispetto del Salisburgo. Se gli azzurro faranno la partita che devono fare, allora la spunteranno anche perchè hanno più esperienza.



Haland e Szoboszlai? Il Napoli farebbe bene a prenderli. Sono giovani, ma già forti e con esperienza alle spalle. Li consiglio, ma il Salisburgo non è fatto solo da loro due, hanno tanti giocatori forti".