Sturm Graz, l’allenatore Ilzer: “Napoli impressionante! E’ affascinante vederlo giocare”

Christian Ilzer, allenatore dello Sturm Graz, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb in cui ha parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti.



Lei quale allenatore italiano segue con maggiore interesse? Qual è la squadra del nostro campionato che l’ha colpita in maniera particolare per il suo modo di giocare?

“In Serie A ci sono molte squadre e molti allenatori interessanti che seguo. Nella mia esperienza qui con lo Sturm Graz abbiamo affrontato in amichevole Empoli ed Udinese, giocato contro la Lazio di Maurizio Sarri in Europa League ed osservato da vicino la Roma di Jose Mourinho quando ha giocato in coppa contro il Salisburgo. Sono rimasto colpito ed affascinato dall’intensità con cui proprio la Roma ha giocato all’Olimpico con il Salisburgo. Il Napoli di Luciano Spalletti è una squadra impressionante con dei grandi attaccanti come Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

E’ affascinante vedere giocare il Napoli nonostante propongono un calcio molto diverso dal nostro, con gli esterni offensivi ai lati di Osimhen che è un giocatore incredibile anche per via della sua velocità. Personalmente seguo molto gli allenatori italiani. Ad esempio quando ho dovuto preparare la partita contro la Lazio una delle partite che ho visto è stata quella che hanno giocato contro la Fiorentina di mister Italiano. E’ un allenatore molto bravo, mi piace parecchio il suo approccio alle partite ed è molto interessante ciò che propone. Ovviamente guardo tanto l’Atalanta e mister Gasperini. La Serie A resta un campionato importante con allenatori molto bravi, vale sempre la pena dare un’occhiata”.