Suarez: "Gli azzurri hanno l'occasione di riprendersi contro l'Inter"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Luis Suarez, ex Inter e Barcellona per parlare della prossima gara degli azzurri: “Durante l'annata capitano dei vuoti, la cosa importante è che quando succedono, non siano troppo duraturi e che non facciano perdere troppi punti, altrimenti diventa pericoloso.

Napoli-Inter? Adesso il Napoli ha l'occasione di riprendersi, l'Inter deve stare attenta a questa situazione".