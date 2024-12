Tacchinardi: "Conte parla così perché sa come si vince, avrà capito una cosa"

L'ex centrocampista della Juventus e oggi allenatore, Alessio Tacchinardi, è intervenuto alla trasmissione Pressing, sui canali Mediaset, commentando la gara del Napoli contro il Genoa.

"Il Napoli ha disputato un grande primo tempo, ma Conte ha vinto tanti campionati perché è un vincente e sa che la squadra può staccare mentalmente e dopo un grande primo tempo poi è stato preso a pallate. Conte sa come si vince e se lancia questi messaggi è perché mentalmente la squadra non è pronta come lui”, dice Tacchinardi parlando delle parole del tecnico a fine partita.