Tacchinardi: "De Bruyne mostruoso, avete visto cos'ha fatto al 90'?"

Intervenendo nel corso di Pressing su Italia 1, l’ex centrocampista e compagno di Conte, Alessio Tacchinardi, ha parlato anche del Napoli: “Sottovalutato il vice Lukaku e sopravvalutato Lukaku? No, Lukaku è di affidamento ma ora sono in difficoltà. Lucca non è ancora a quel livello lì, ha una stazza importante ed ha bisogno di condizione ma ci vogliono livelli più alti come McTominay, De Bruyne che è mostruoso, ieri ha fatto calcio vero, abbiamo grandi giocatori in Serie A. Al Napoli comunque serve sicuramente un altro centravanti.

Centrocampo? Oggi è più forte di quello dell’Inter ed è uno dei più forti d’Europa. Poi De Bruyne s’è già calato nella mentalità, al 90’ fa uno strappo di 40 metri per difendere. L’anno scorso perse la prima 0-3, quest’anno azzanna subito il Sassuolo, ormai è mentalizzato su Conte. Favoriti? E' una responsabilità però per un giocatore è stimolante partire favoriti, è una bella sensazione e ho visto il Napoli bello orientato e forte per rivincere".

