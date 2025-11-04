Tacchinardi non ha dubbi: "Fallo di Bisseck è rosso tutta la vita!"

vedi letture

L'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio sul canale Televomero: "Per me che sia un fallo dell’Inter o del Verona il fallo di Bisseck è rosso tutta la vita. E’ un episodio che ha spostato pesantemente la partita. Eintracht? Tutte le gare di Champions sono difficile e domani è assolutamente da vincere. La musichetta ti dà qualche stimolo e la sfida può vincere. L’Eintracht prende tanti gol, la partita di domani è fondamentale e bisogna trovare le risorse fisiche e motivazioni per portare a 3 punti che darebbe un’importante impronta”. Sui nuovi acquisti? “Al momento non stanno rendendo, Lang ad esempio non torna indietro e ho l’impressione è che non è riuscito a dare quella verve che mostra in conferenza nei nuovi acquisti”.

Quando il Napoli ha vinto lo scudetto lo scorso anno e ricordo con piacere le foto con lui. 10 anni insieme a lui? Ho un rapporto forte, lo andai a trovare in ritiro a Como, è un amico ed una persona fantastica, è stato fondamentale quando sono arrivato alla Juve, sia lui che il grande Vialli. Quando sento Antonio cosi agguerrito e ossessionato lo ricordo come giocava con me, è un grande condottiero ed è stato il mio grande capitano. Aneddoti? Non si stancava mai di vincere, neanche nelle partite di allenamento. Lui è felice per la vittoria a fine partita, ma subito dopo pensa alla prossima. Lo scorso anno sentivo Thiago Motta che diceva di non essere ossessionati e invece bisogna essere ossessionati, lui vuole e deve entrare nella testa dei nuovi acquisti.

Spalletti? Mi sembra un allenatore di grande carisma, a Napoli ha dimostrato di fare calcio vero dove ha fatto un calcio spettacolare. La Juve aveva bisogno di un condottiero, la grande curiosità è per vedere come sarà accolto al Maradona, ma in questo momento è molto importante per la Juve. Per me è l’allenatore migliore in assoluto, la Juve non ha la rosa per puntare allo scudetto. Contratto di 8 mesi fa? Sono stato un mese fa a pranzo con lui ed era molto abbattuto, per questo capisco il contratto. Lui non è allenatore da nazionale, ma è un allenatore da campo”.