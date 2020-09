Taglilatela: "Il Napoli ha portieri fantastici. Scudetto? Gattuso ci può provare"

Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Ospina non ha solo i piedi para anche molto bene. il Napoli quest'anno ha portieri fantastici. Il Napoli ha anche Contini che è un ragazzo molto interessante che ha fatto bene nei club dove ha giocato, in porta il Napoli non ha nessun problema.

Scudetto? Gattuso ci può provare, il Napoli ha un rossa di grandissimo spessore. Poi è arrivato un giocatore che già a Parma ha fatto vedere di che pasta è fatto. Certo per poter vincere ci vogliono tante situazioni favorevoli, ma credo il Napoli si sia attrezzato molto bene.

4-2-3-1? Credo che in tante partite vedremo il Napoli del secondo tempo di Parma. Gattuso sa benissimo che è un'arma in più, deve trovare una quadra per far giocare questi giocatori tutti insieme e credo che il tecnico ci riuscirà".