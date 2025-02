Tancredi: "Meret sarebbe il migliore in Serie A se fosse più spensierato in campo"

Franco Tancredi, ex portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay: "Io ho avuto la fortuna di allenare Gigi Buffon per due anni e per me è il più forte portiere che io abbia mai visto. Mi mettevo dietro la porta quando parava. Non dava mai l’angolo. Gigi aveva tutto per essere il più grande portiere mai visto. Quando facevo la conferenza stampa, dicevo che Gigi facilitava i problemi. L’unica cosa da fare era non toccare nulla. Gigi è nato portiere.

Il miglior portiere della Serie A? A me piace Meret. Se avesse quella cazzimma napoletana…E’ un buon portiere, ma deve avere più spensieratezza. E’ troppo teso dentro il campo. Poi ci sono anche altri giovani, c’è Carnesecchi che sta facendo un buon campionato. C’è anche Di Gregorio. Per fortuna in Italia non mancano i portieri e per fortuna ci sono i migliori preparatori portieri del Mondo. Io ho girato campi e ho visto che i preparatori italiani sono di un altro pianeta.In Inghilterra ho allenato Joe Hart, David James…Erano portiere che volevano fare solo una cosa: io mi mettevo fuori dall’area e paravano i tiri di controbalzo. E basta. Non volevano fare altro. Sono andato anche in Serie C a vedere portieri, in Inghilterra non pensano neanche che un portiere possa migliorare sulle uscite basse, nell’uno contro uno…Loro parano solo i tiri da fuori area.

Lo Scudetto di Calciopoli? Pagina triste del calcio italiano, non faccio giudizi. Noi che lavoravamo lì abbiamo fatto il nostro dovere. Chi vince lo Scudetto? Se lo giocano Inter e Napoli. Gli azzurri hanno il vantaggio di non giocare coppa Italia e coppe europee. Il secondo tempo contro la Juventus è stato impressionante. Conte è un grande. Sta facendo veramente cose eccezionali. Dipenderà da cosa farà l’Inter nelle altre competizioni, perché alla fine qualcosa paghi. Adesso ha qualche giocatore infortunato. Tutti dicono che ha due squadre, ma con i titolari è tutta un’altra musica”.