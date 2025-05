Tardelli: "Chi parla di miracolo sminuisce il lavoro di Conte e Oriali"

Marco Tardelli, ex centrocampista, nel suo consueto editoriale per La Stampa ha parlato dello Scudetto del Napoli: "Cosa possiamo dire di questo Napoli? Una cosa è certa, non è un miracolo, perché sarebbe come sminuire un lavoro eccezionale fatto da una coppia di fatto come Conte-Oriali, che ha lavorato alacremente per costruire una squadra competitiva e strutturata per la conquista dello scudetto, essendo questo l’unico obbiettivo per i ragazzi di Conte.

Il tecnico ha scelto gli uomini che gli servivano, ha dovuto cedere su alcuni bisogni della società, senza lamentarsi, per motivi finanziari ma è sempre andato dritto per la sua strada. È riuscito con le sue capacità gestionali del gruppo a superare il problema infortuni e la carenza di una rosa ristretta".