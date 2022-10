Tardelli: “Napoli unica candidata allo Scudetto, il Mondiale può aiutare Spalletti”

Marco Tardelli, ex giocatore e campione del mondo, è intervenuto ai microfoni di Romanews24.net.



Marco Tardelli, ex giocatore e campione del mondo, è intervenuto ai microfoni di Romanews24.net.

Il Napoli può essere considerata una seria pretendente allo Scudetto?

“In questo momento è l’unica candidata, anche se pure l’Atalanta sta facendo bene. Il Napoli però, penso che abbia qualcosa in più. Ha giocatori importanti come Raspadori e Kvaratskhelia. Una rosa molto ampia e tutti i componenti del gruppo squadra scendono in campo con il sorriso. Si dice che Spalletti solitamente si perda nella seconda parte di stagione, ma quest’anno il Mondiale a Novembre potrebbe essere un aiuto”.

Un aggettivo per Raspadori?

” Un calciatore che sta crescendo molto bene. Potrà fare grandissime cose. Ascolta gli allenatori, s’impegna al massimo e sarà importante sia per il Napoli che per l’Italia“.