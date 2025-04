Tare: “Napoli non da Scudetto! Il punto forte è Conte, un fenomeno”

L'ex dirigente della Lazio Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tring TV in Albania: "Il Napoli ha una squadra non così forte da stare lì a competere per lo scudetto fino a maggio. Il suo punto forte è Antonio Conte, che è un fenomeno. Ovunque vada, influisce subito. Kvaratskhelia? Voleva andare via già in estate. Milan? Non posso dire nulla (ride). Ha una bella rosa, può competere per lo scudetto. Allenatori top? Allegri e Conte. Il Napoli non ha una rosa da scudetto, ma Conte è un fenomeno. Inzaghi? Predestinato, ma può crescere ancora".