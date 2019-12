Telese bacchetta il Napoli: "Com'è possibile che non abbiano fatto giocare Rog?"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista Luca Telese, soffermatosi sul momento del Napoli: “Ogni giocatore è un Spa, non puoi tirargli le orecchie e mandarlo in castigo. Da quando è iniziato il ritiro punitivo, il Napoli ha peggiorato il rendimento. Cagliari? Ha iniziato a crederci nella partita contro il Napoli, che per altro non giocava male. Cerri era l'unico punto interrogativo di questo mercato, è stato pagato quanto Pavoletti e quindi si attendeva la sua esplosione, ieri una fucilata di testa e si è riscattato. Io in queste partite in cui vedo Rog, mi chiedo com'è possibile che a Napoli non l'abbiano fatto giocare. È un top player ad oggi, combatte per tenerlo. Quando prende palla lui è garanzia. Nainggolan? Si sapeva fosse così. È tranquillo, sereno. Il calcio è anche capire le persone e la cerniera Rog e Nainggolan, funziona alla perfezione. Eppure sono due scarti che stanno massacrando la Serie A. Chiellini? Non sono d'accordo con le sue dichiarazioni. Le difficoltà di Ronaldo di quest'anno, lo dimostrano. Senz'altro è un genio, ma è in crisi di rendimento perché ha 33 anni e non può giocare tutte le partite".