Teotino boccia Sinatti: “Via il preparatore! Interisti stanchi? Lautaro super in Copa America”

vedi letture

Presente nello studio di Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato all'indomani dell'eliminazione della Nazionale italiana da Euro 2024.

Presente nello studio di Sky Sport, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato all'indomani dell'eliminazione della Nazionale italiana da Euro 2024: "Da dove ripartire? Penso che la cosa principale sia avere un nuovo presidente federale, un nuovo management della Federcalcio che sappia affrontare questi problemi che da 10 anni non vengono affrontati. Addirittura la gestione di Gravina ha bloccato alcune iniziative che secondo me sono state buone nelle gestioni precedenti, tipo era stato decisivo di far nascere una serie di centri federali territoriali in modo di aiutare la formazione dei giovani calciatori con una serie di tecnici importanti. Questa iniziativa è stata ad un certo punto arrestata. La stessa innovazione del periodo del commissariamento, cioè la nascita delle seconde squadre, non è stata assolutamente aiutata da questa Federcalcio che ha tenuto altissimi i costi di iscrizione al campionato di Serie C. Ho paura che si perdano altri 9 mesi aspettando marzo, mi sarei davvero aspettato le dimissioni di Gravina.

Spalletti rimane, però cambiamo il preparatore atletico, perché abbiamo visto una squadra in una condizione fisica imbarazzante. E’ vero che i giocatori dell’Inter hanno giocato più di 60 partite e sono arrivati stanchi, peccato che Lautaro Martinez ha fatto 4 gol in tre partite in Coppa America e sia sempre il migliore in campo. Quindi non sono i giocatori dell’Inter ma quelli che sono in Nazionale, per cui credo che ci vuole un nuovo preparatore atletico.

Poi più banalmente bisogna ripartire dal portiere, il miglior giocatore che abbiamo, da Calafiori, come simbolo di quei giovani che dobbiamo far crescere ed infine da Scamacca. E’ una provocazione, ma secondo me al momento è l’unico centravanti che abbiamo di spessore internazionale”.