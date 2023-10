Terremoto a Napoli, pres. Benevento in diretta tv: "Che botta! Questa è una bella forte"

La zona flegrea continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita a Napoli alle 22.08.

TuttoNapoli.net

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La zona flegrea continua a tremare. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata avvertita a Napoli alle 22.08. Il presidente del Benevento Oreste Vigorito, nel corso di una telefonica in diretta a Ottochannel, ha raccontato gli attimi in cui è avvenuto il sisma: "C'è un terremoto in atto, questa è una botta bella forte". Poi il numero uno giallorosso ci ha scherzato su: "Si rimane tranquilli anche con un terremoto. Forse qualche mia parola l'ha fatto scatenare".