Tesser: “Il Napoli resta in prima linea, quest'anno ha anche i ricambi di alto livello"

Attilio Tesser, allenatore, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e si è espresso sulla griglia del campionato di Serie A: "Il Napoli resta in prima linea, ha allestito una squadra competitiva. E quest'anno ha anche i ricambi di alto livello".

L'antagonista?

"Banale dirlo, ma non può essere altrimenti. Juventus, Milan e Inter, se emergono i valori sono un gradino sotto il Napoli e possono rendere la vita difficile agli azzurri. L'Inter s'è potenziata in attacco. E occhio al Milan di Allegri: ha fatto acquisti importanti, ci sono state anche delle uscite. Il centrocampo rossonero è di altissimo livello".

Vlahovic è rimasto alla Juventus. E sta regalando soddisfazioni.

"Tutti pensavano che fosse in uscita. Però il suo stipendio non era certo semplice. Il calciatore è stato bravo, ha lavorato e ha sfruttato tutte le opportunità. E' un giocatore forte. Se gioca al meglio delle possibilità è un ulteriore acquisto".