Tiribocchi boccia Chiesa: "Non è cresciuto e il Napoli non ne ha bisogno"

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Osimhen? Non credo vada in Arabia in questo momento della sua carriera, magari lo farà tra qualche anno perché è ancora giovane. Ci sono tante squadre che hanno bisogno di un attaccante, anche il Real Madrid ed il PSG oltre a cinque squadre di Premier. Per me finisce o in Premier o al PSG. Spinazzola e Buongiorno? Ora si va sul sicuro perché li ha richiesti Conte, mentre fino all’anno scorso si andava a scovare talenti in giro per l’Europa. Sarà una difesa diversa dagli ultimi anni, cambiarla tutta può essere un rischio, ma i nomi sono di alto livello.

Spinazzola? Se sta bene è un giocatore che può giocare in un club come il Napoli. Deve star bene però, non dovrà subire altri infortuni. Ha fatto una stagione altalenante alla Roma, ma a parametro zero va preso ed il Napoli ha fatto un ottimo acquisto. Chiesa? Il Napoli ha bisogno di un altro tipo di calciatore, poi bisognerà capire che modulo sceglierà Conte. Non so ancora come Conte possa impiegare Kvaratskhelia, per ciò che riguarda Chiesa dico che non è cresciuto in questi anni alla Juventus nonostante sia un calciatore di talento”.