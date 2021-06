Tiribocchi: "Gattuso ha fatto lavoro straordinario, ma era giusto cambiare"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante: “Spalletti? Quando mi allenava veniva da esperienze non positive, mi parlò proprio della voglia di mettermi in gioco. Sicuramente la determinazione l’aveva, poi si è molto evoluto come persona e come allenatore a livello tecnico.

Gattuso? Secondo me ha fatto un lavoro straordinario però il cambio di allenatore è stato giusto, la mossa è corretta. Poi magari non so se andrà così. Sulla carta mi piace molto questa squadra con questo allenatore. La rosa del Napoli va già bene per Spalletti, forse può arrivare un esterno basso. Va lasciato lavorare tranquillo: allenatore determinato e di campo, nelle interviste dice sempre quello che pensa. All’interno dovrebbe essere protetto, negli ultimi anni invece è stato lasciato un po’ da solo sia all’Inter che alla Roma. A Napoli poi l’ambiente ultimamente è stato non tranquillo. Quando però De Laurentiis va a prendere questo allenatore penso che abbia parlato e fatto la scelta giusta.

Rotta di collisione? All’Ancona quando c’ero io ebbe difficoltà con Diego Parente. Ogni allenatore è fatto alla sua maniera, poi dopo andò tutto bene. Osimhen? Con lui si è vista la differenza. Era partito bene, a Parma fece un’ottima partita. Poi ha avuto degli infortuni, aveva tante aspettative. Poi il COVID-19, la spalla, la testa: è stata un’annata sfortunata. Peraltro è mancato anche Mertens e di questo il Napoli ne ha risentito”.