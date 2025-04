Tiribocchi sul futuro di Conte: "Si tiene una porta aperta con le sue parole, anche se è in vetta"

vedi letture

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, intervenuto ai microfoni di 'The Squad', ha parlato del futuro di Antonio Conte al Napoli, suo allenatore ai tempi dell'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni: "Conte prima del Monza aveva preparato una trappola con le sue dichiarazioni, nel senso che ‘se perdo, ho già tirato la bomba’. Con l’ultima in classifica, era una trappola e si era preparato. Lui vince la partite e dice ‘io comunque te l’ho fatta vincere malgrado tutto il casino che c’è intorno’.

Perché tanto è sempre incentrato su di lui, è bravissimo anche in campo e lo sta dimostrando ma su questo è fenomenale. E in più, visti tutti i cambi che ci saranno nel Milan e nelle altre squadre, lui tiene sempre la porta aperta per dire ‘io qui non sto tanto bene anche se sto facendo un campionato strepitoso’. Lui al primo coro in ritiro gli hanno detto ‘Chi non salta è juventino’ e lui è stato bravo dicendo: ‘Non fatemi fare una cosa che non posso fare’. Non è da tutti”.