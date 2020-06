TN - Iezzo esalta Insigne: "E' l'italiano più forte in Serie A. Ho un consiglio per lui..."

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi sul capitano azzurro Lorenzo Insigne:

"Tu napoletano come Insigne, il capitano può essere l’uomo simbolo del Napoli? Penso di sì. Lorenzo, tecnicamente, è il calciatore italiano più forte che oggi abbiamo. Ha l’età giusta per diventare un simbolo. Deve limare qualcosa a livello caratteriale, il consiglio che gli possa dare è allenarsi e pedalare perché da napoletano e da capitano del Napoli non è mai stato facile per nessuno. Dal napoletano, i tifosi, si aspettano sempre la perfezione e questo non esiste. Lorenzo deve capire che ci sono momenti in cui ci si esalta e altri in cui non ci si riesce ad esprimere al meglio, ma fa parte del calcio. Deve stare tranquillo e sereno, perché nella squadra azzurra è quello che ha più carattere. I tifosi devono capire che Insigne è quello che si assume più responsabilità, riesce ad osare con la giocata perché ha personalità e questa è una dote importante".