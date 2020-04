TN - Ripresa Serie A, Schwoch: "Il ritmo sarà diverso, saranno favoriti i grandi organici..."

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch (clicca qui per leggere intervista completa) in merito alla possibile ripresa dei campionati: "Sono dell’opinione positiva, bisogna riprendere i campionati. Ci sono tutti i presupposti per poter ripartire. In tutte le altre parti d’Europa i i vari tornei stanno per riprendere e non c’è tutto quel frastuono che esiste da noi. La salute resta il discorso primario, ma abbiamo visto che esiste la tendenza di voler iniziare per dare un segno importante a tutto il movimento calcistico italiano".

IPOTESI PLAYOFF-PLAYOUT - "Sono contrario a quest’ipotesi. Sono favorevole a far ripartire il campionato giocando tutte le partite mancanti, anche perché avremo già dei grossi problemi a non far ripartire la Serie C, magari anche la B, si passerà un’estate tra sentenze. Se i campionati non verranno portati a termine, le società danneggiate faranno della grandi proteste".

RITORNO DEGLI ATLETI IN CAMPO - "Sarà la stessa questione per tutti: ogni squadra ripartirà allo stesso modo e negli stessi tempi. Questa cosa quà porterà vantaggi e svantaggi. Il ritmo partita non sarà lo stesso di quando si è fermato il campionato. Forse chi potrà avere dei vantaggi sono le squadre con grossi organici come la Juventus dato che ha tanti giocatori e li potrà far ruotare tutti".