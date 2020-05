TN - Santacroce rivela: “Venne Guardiola a vedermi al San Paolo! Mi voleva anche un'altra big..."

L'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) svelando un particolare retroscena ai tempi di Napoli: "La Juventus mi stava dietro da quando stavo a Brescia, prima di approdare nel Napoli, c’erano già stati contatti col mio entourage anche ai tempi della maglia azzurra. Poi il Barcellona: Guardiola mi venne a vedere al San Paolo in una partita. C’erano ottimi presupposti per la mia carriera”.