Torino, Belotti attende il Napoli: "Sarà dura, ma abbiamo preparato bene la gara"

Premiato dal ds Davide Vagnati con un piatto d'argento per i 100 gol in Serie A con la maglia del Torino, Andrea Belotti ha parlato così a Torino Channel: "Mi chiedono sempre di scegliere i gol più belli, ma per me tutti sono bellissimi perché portano con sé qualcosa, un’emozione, un qualcosa di speciale. Ma se dovessi fare una classifica: al terzo posto contro il Chievo, poi contro il Genoa quando abbiamo vinto 3-0, al primo la rovesciata contro il Sassuolo".

"Ogni gol porta con sé ricordi speciali - continua Belotti - alcuni irripetibili e indelebili. Ogni gol mi ha dato un'emozione speciale, sceglierei quello con l’Atalanta nel 2020: è stata la prima volta che ho esultato sapendo che mia moglie era in dolce attesa. Mi sono messo il pallone sotto la maglia, è stato speciale. Segnare non è mai facile, se dovessi dire un gol meno difficile penso a quello contro l’Inter: dopo un corner, la palla è rimasta lì e ho fatto un semplice tap-in.Dal punto di vista di difficoltà e per il contesto, la rovesciata contro il Sassuolo nel 2019: era la seconda rovesciata, un periodo particolare durante il quale ci giocavamo l’Europa League e io avevo sbagliato un rigore. Sembrava non andasse a nostro favore, poi la rovesciata da dietro al dischetto del rigore: ricordo lo stadio pieno, è stata un’emozione incredibile che ci ha permesso di vincere. Ringrazio per questo riconoscimento, ma nulla è finito: quella di domani (contro il Napoli, nfr) è una gara gara difficile, l’abbiamo preparata bene e dobbiamo fare una grande partita. Vi aspetto tutti, sarete il nostro dodicesimo uomo in campo".