Torino, Cairo su Simeone: "Lo volevo anni fa, poi lo prese il Napoli e diventò difficile"

vedi letture

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dell'acquisto di Giovanni Simeone ai microfoni di Sportitalia: "Lo volevo anni fa, poi non fu possibile perché c'era un accordo con la Fiorentina. Poi lo prese il Napoli e diventò difficile, perché il Napoli i suoi giocatori li tiene, ovviamente, molto stretti. Però poi finalmente quest'anno riusciti a chiudere la trattativa col Napoli, con cui c'è un bel rapporto. L'anno scorso abbiamo fatto un'operazione di vendita di Buongiorno, quest'anno di Milinkovic-Savic che aveva la clausola.

Noi abbiamo preso Ngonge e adesso anche Simeone. Direi che è una bella cosa. E' un giocatore ancora giovane, è nel pieno con una grande voglia e una motivazione incredibile. Io mi aspetto delle grandi cose da lui, il ragazzo è molto motivato, lasciamolo tranquillo e sicuramente ci darà, spero, soddisfazioni".