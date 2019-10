Torino, Cairo: "Verdi? Gli serve tempo per entrare in forma. Con ADL ho rischiato..."

Il presidente del Torino Urbano Cairo nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Ecco qunto raccolto da Il Corriere Dello Sport: "Il mondo del calcio è cambiato con l'avvento dei diritti tv. Il Toro fattura 80 milioni di euro quando non vende giocatori, la Juventus ne fattura 450. Quando nei fatturati il rapporto con le grandi è di uno a cinque, uno a sei, per fare le stesse cose devi essere molto più bravo. Quelle sono squadre che hanno la possibilità di attrarre i migliori talenti calcistici e dirigenti. La competizione è complicata.



Verdi? L'ho chiesto al Napoli tramite Branchini e poi direttamente a De Laurentiis. Una mossa sbagliata, perché così rischiavo di pagare di più, soprattutto trattandosi di De Laurentiis. Ci dissero che non lo vendevano finché non prendevano un sostituto. A quel punto abbiamo cercato alternative, ma con giocatori all'estero si potevano avere difficoltà. Verdi lo abbiamo preso all'ultimo giorno di mercato, negli ultimi cinque minuti. Ora ha bisogno di tempo per mettersi in forma".