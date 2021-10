Torino, Kone sul rigore: "Ho sbagliato il posizionamento e Di Lorenzo è stato furbo"

Ben Lhassine Kone, giovane classe 2000 del Torino, oggi ha fatto il suo debutto in Serie A contro il Napoli. Queste le sue sensazioni ai microfoni di Torino Channel: "E' un'emozione incredibile, sognavo fin da bambino di giocare partite come queste. Voglio ringraziare il mister, la società e i compagni per la fiducia. Non me l'aspettavo, io mi sono sempre allenato forte per farmi trovare pronto e se sono qui è grazie al lavoro svolto con mister Juric. Il mister è tosto, sul lavoro chiede sempre il massimo, quando sbaglio qualcosa mi rimprovera e mi dice come fare.

Sul rigore mi sono sentito male perchè ho sbagliato il posizionamento, non deve più succedere. Non dovevo stare così indietro per dargli spazio per attaccare, mi sono staccato troppo e gli ho dato spazio. Quando ho visto la palla ho messo il piede, Di Lorenzo è stato furbo e ha messo il piede davanti.

E' un'emozione grandissima perchè il Torino mi ha dato tutto, ha deciso di puntare su di me, per questo voglio ringraziare il presidente e tutta la società e soprattutto il mister per la fiducia che mi ha dato oggi. Posso solo ringraziarlo e continuare a lavorare in settimana per farmi trovare pronto. Mi trovo benissimo coi miei compagni, siamo una famiglia, ci alleniamo bene e in campo diamo il massimo. Sono spesso con Singo lui viene spesso a casa mia. Stare tutti insieme aiuta a creare il gruppo".