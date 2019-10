Torino, Ujkani: "Col Napoli sarà un'altra finale. Gli episodi non girano a nostro favore"

Al fianco di Edilizia Acrobatica, back sponsor del Torino, c’era anche Samir Ujkani, il portiere arrivato durante la sessione estiva di calciomercato. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.

Che gruppo ha trovato al Toro e che ambiente è?

“Devo ancora salire a Superga, lo ammetto. Ho trovato un gruppo fantastico, tutti hanno voglia di lavorare e imparare. E’ positivo questo, conosco bene l’ambiente e la storia: sono orgoglioso di essere qui e di far parte di questa squadra. Possiamo fare grandi cose, possiamo far divertire i tifosi e arrivare il più in alto possibile”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Il più in alto possibile con il Toro, c’è un grande gruppo e siamo sulla strada giusta. In Nazionale stiamo facendo un qualcosa di storico, esistiamo da tre anni ma abbiamo la possibilità di qualificarci all’Europeo: sarebbe un sogno, vogliamo trasformarlo in realtà”.

Come state vivendo il momento non particolarmente positivo dal punto di vista dei risultati?

“Le partite hanno tutte la propria storia, in questo momento gli episodi non stanno girando a nostro favore. Stiamo lavorando con il mister, contro il Napoli sarà un’altra finale”.