Tosto: "Senza il ko di Verona non sarebbero arrivate le due vittorie"

vedi letture

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cambio modulo per Conte? Nella gestione Conte, in questi due mesi, mi aspettavo che realmente alla prima giornata si fossero definite le gerarchie, ma ciò non è avvenuto per un semplice processo di mercato. Conte ha dovuto sistemare cose più problematiche rispetto al modulo di gioco.

Di Conte apprezzo la lealtà e la schiettezza, aveva lanciato qualche sasso prima di Verona e lì sono emerse le problematiche iniziali. Se non ci fosse stato il 3 a 0 di Verona il Napoli non avrebbe vinto le due partite successive. La sconfitta di Verona ha lanciato un messaggio positivo dando valore alle parole di Conte. Di Lorenzo? Nasce come braccetto, ma da una mia intuizione, in passato al Matera, fu spostato in una difesa a 4. Nell’Empoli di Vivarini che giocava col 3-5-2, io dissi che sarebbe stato più forte come braccetto. Olivera? Può assolutamente fare il braccetto, un esterno può fare il braccetto e non viceversa”.