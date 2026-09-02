Rafa Marin bocciato? Iori: "Sul gol non sbaglia lui ma Anguissa! La costruzione..."

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Alessandro Iori analizza l’errore del Napoli e difende Rafa Marin e la costruzione dal basso attribuendo le responsabilità ad Anguissa e Rrahmani

Alessandro Iori, intervenuto al podcast Tutti in the Box, ha analizzato l’azione che ha generato le critiche nei confronti di Rafa Marin. Secondo il telecronista Dazn, la responsabilità non sarebbe da attribuire al difensore spagnolo né alla scelta di costruire dal basso, ma alla gestione successiva di Anguissa e Rrahmani. Di seguito le sue parole

"È stato molto criticato Rafa Marin per la palla ad Anguissa, ma io credo che quella sia una palla che si può dare, e che Anguissa gestisce male e Rrahmani ancora peggio. Magari è una palla un po' pericolosa ma totalmente gestibile: c'è l'errore tecnico di Anguissa e c'è l'errore di lettura di Rrahmani che a quella palla deve dare un calcio di 80 metri e la chiudi lì. Ma non è un errore di concetto di costruzione dal basso. Anche questa storia sulla costruzione dal basso... non è colpa della costruzione dal basso! Hai sbagliato un passaggio in questo caso, è un giro palla. Adesso a calcio si gioca così, non vedete più il portiere che fa il rinvio a 80 metri, è un calcio diverso, non è più quello dei vostri padri e dei vostri nonni. Si gioca così a calcio e si commettono anche degli errori. E lì l'errore per me non è di Rafa Marin ma di Anguissa".