Totti: "Spalletti grande allenatore, ma Napoli fortunato: dietro non c'era nessuno"

Presente a Santa Severa, in provincia di Roma, per l'evento Finale del Cuore, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha parlato a Sky.

Presente a Santa Severa, in provincia di Roma, per l'evento Finale del Cuore, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti , ha parlato a Sky.

Cosa ha detto il campionato? Si aspettava un Napoli così? "Sinceramente non me l'aspettavo così, sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, è stato un binomio ben fatto. Si sono espressi al massimo in tutto e sono stati anche fortunati perché non hanno avuto un avversario dietro che riesce a reggere il loro ritmo. Quando c'eravamo noi c’erano sempre Juve, Inter, Milan che stavano sempre aggrappate là. Se tu facevi venti vittorie, loro ne facevano diciannove. Il Napoli non ha una seconda squadra".