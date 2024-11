Tramezzani: "Lukaku? Faccio un passo indietro, ricordate che accadeva prima?"

vedi letture

L'allenatore Paolo Tramezzani è intervenuto a Radio Marte per le ultime in vista della gara di domenica e non solo. “Meret? Buonissimo portiere, adatto al tipo di impostazione da dietro richiesta da Conte. È in crescita ed ha ulteriori margini di miglioramento.

Lukaku? Se facciamo un passo indietro, ci rendiamo conto che anche nelle sue stagioni migliori ha fatto sempre discutere: è un giocatore che se sta bene è devastante, se non è in condizione cambia totalmente. Ma va precisato che, gol a parte, il suo lavoro è sempre molto proficuo per la squadra anche in fase non realizzativa. Crea spazi in ogni caso, poi può incappare in gare in cui non brilla, ma alla fine del campionato avrà fatto sicuramente il suo dovere, come sempre".